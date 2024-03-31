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Верес - Кривбас 0:2: огляд матчу УПЛ

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Верес - Кривбас 0:2: огляд матчу УПЛ
#Верес, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 22 туру української Прем'єр-ліг Кривбас обіграв Верес.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 30 березня

Верес - Кривбас 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 автогол Кучеренко, 0:2 - 89 Луньов

Верес: Паст, Гакман (Балан, 75), Вовченко, Кучеренко, Сміян, Кучеров, Кухарук (Кльоц, 63) - Шастал (Янаков, 63), Яго (М. Шестаков, 46), Дахновський (Курко, 75), Мрвальєвич

Запас: Когут, Кулик, Мельник, Жуліо Сезар, Шевченко, Годя, Гайдучик

Кривбас: Кліщук - Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик (По, 75), Вакулко (Іліч, 46), Микитишин (Луньов, 56), Бізімана, Задерака (Соса, 46), Прінс Аду (Хомченовський, 82)

Запас: Маханьков, Хома, Бандейра, Сантіні, Татарков, Твердохліб, В. Блізніченко, По

Попередження: Кухарук 22, Вакулко 40, Яго 44, Мрвальєвич 45+2, Стецьков 45+2, Кучеренко 87, Вовченко 90+3

Вилучення: Кухарук 45+4

У наступному турі Верес прийматиме Оболонь. Кривбас зустрінеться з Ворсклою в матчі 23 туру, який відбудеться 8 квітня.

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