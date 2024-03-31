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Райс – про матч із Манчестер Сіті: На нас чекає нереальна гра

Гра відбудеться 31 березня
Сьогодні 12:58 201 0
Райс – про матч із Манчестер Сіті: На нас чекає нереальна гра
Фото: ФК Арсенал Лондон
#Арсенал (Лондон)

Джерело - Чемпіон.

Обноклубник українця Олександра Зінченка по лондонському Арсеналу Деклан Райс поділився очікуваннями від майбутнього матчу чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті.

Про це він розповів під час передматчової пресконференції.

"Готовий вирушити туди в статусі андердога і довести всім, що ми можемо бути командою, якою дійсно хочемо. Я б вважав за краще, щоб про нас щось говорили, говорили, що ми такі-то й такі-то, і щоб потім приїжджали туди, і шокували, демонструючи всім, наскільки хороші.

Це футбольний матч. Ми нітрохи не гірші за Ман Сіті. Ми - Арсенал, вони - Сіті. У нас є неймовірні гравці, у них - теж. На нас чекає нереальна гра", - заявив футболіст.

Гра відбудеться у неділю, 31 березня. Початок - о 18:30 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Райс став капітаном збірної Англії.

Наставник Жузеп Гвардіола інформував, що Деклан Райс відмовився від переходу до Ман Сіті та обрав Арсенал.

Зазначимо, команда Зінчека лідирує в таблиці АПЛ із 64 очками після 28 матчів. Стільки ж балів у Ліверпуля. Сіті відстає від них лише на одне очко.

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