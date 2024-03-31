Арсенал Зінченка зустрінеться з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 березня, відбудеться два матчі 30 туру англійської Прем’єр-ліги.
Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті. "Каноніри" наразі ділять перше місце в турнірній таблиці з Ліверпулем (по 64 очки). Сіті йде третім з 63 балами в активі.
Розклад матчів 30 туру АПЛ на 31 березня:
- 16:00 Ліверпуль - Брайтон
- 18:30 Манчестер Сіті - Арсенал
Напередодні Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон Віталія Миколенка. Також Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, вирвав нічний результат у грі з Манчестер Юнайтед.
Раніше погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.