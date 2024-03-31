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Арсенал Зінченка зустрінеться з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 12:52 71 0
Арсенал Зінченка зустрінеться з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 березня, відбудеться два матчі 30 туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті. "Каноніри" наразі ділять перше місце в турнірній таблиці з Ліверпулем (по 64 очки). Сіті йде третім з 63 балами в активі.

Розклад матчів 30 туру АПЛ на 31 березня:

  • 16:00 Ліверпуль - Брайтон
  • 18:30 Манчестер Сіті - Арсенал

Напередодні Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон Віталія Миколенка. Також Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, вирвав нічний результат у грі з Манчестер Юнайтед.

Раніше погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. 

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