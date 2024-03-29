Стало відомо, хто не зіграє за Манчестер Сіті проти Арсенала

Обидва травмувалися в матчі за збірну Англії

Джерело - Чемпіон.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола перед матчем 30-го туру АПЛ із лондонським Арсеналом українця Олександра Зінченка через отримані пошкодження у грі за збірну Англії втратив захисників Кайла Вокера і Джона Стоунза.

Про це він повідомив під час передматчової пресконференції.

"Травма Кайла серйозніша, ніж Джона, але я не знаю, наскільки вони вибули", - сказав головний тренер.

Зазначимо, Вокер, який став новим капітаном англійської збірної, провів за Ман Сіті у поточному сезоні 38 матчів у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами, на рахунку Стоунза - 22 поєдинки, 1 гол і 1 асист.

Гра Манчестер Сіті - Арсенал пройде на стадіоні "Етіхад" у Манчестері в неділю, 31 березня.