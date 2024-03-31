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Хацкевич – чому перспективний форвард провалився в Динамо: Колишня дівчина, колишній тренер

Він заявив, що готовий зробити 9 кроків назустріч футболістові.
Сьогодні 12:00 183 0
Хацкевич – чому перспективний форвард провалився в Динамо: Колишня дівчина, колишній тренер
#Олександр Хацкевич, #Владислав Супряга

Джерело - Український футбол.

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич висловився про проблеми нападника киян Владислава Супряги.

Про це він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"З іменем Влада постійно асоціюються колишні - колишня дівчина, колишній тренер. Супрязі вже потрібно повернутися в сьогодення і повірити в себе.

Я з багатьма футболістами розмовляв, зокрема з Супрягою. Розмови важливі, але потрібні ще й дії. Я готовий зробити 9 кроків назустріч футболістові, але один крок має зробити і він. В той момент я цей крок від Супряги не побачив", - сказав Хацкевич.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, чи зможе Супряга повернутися до Дніпра-1.

Нагадаємо, 31 березня Динамо прийматиме Ворсклу в матчі 22 туру УПЛ.

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