Стало відомо, чи зможе Супряга повернутися до Дніпра-1

Про це повідомив комерційний директор Фрідман.

Комерційний директор футбольної команди СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман вважає, що для його команди форвард Динамо Владислав Супряга занадто дорогий, але не виключає повернення нападника за умови зниження рівня зарплати.

Про це футбольний менеджер розповів для UA-football.

"Для нас Супряга занадто дорогий. Ми обговорювали такий варіант, але в нього велика зарплата, яку Дніпро-1 не потягне. Подивимося, як розвиватимуться події далі, буде йому довіряти Шовковський чи ні. Якщо Динамо погодиться його відпустити, ми можемо розглянути Супрягу в якості підсилення влітку, але за умови, що він піде на зниження зарплати або більшу її частину оплачуватиме Динамо. Я вважаю Супрягу хорошим футболістом, у Дніпрі-1 він класно грав", - заявив Фрідман.

Хацкевич розповів, чому Супряга провалився в столиці.

Нагадаємо, 31 березня дніпряни на виїзді зіграють із Колосом, а Динамо прийматиме Ворсклу в центральному матчі туру.