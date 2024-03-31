Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 49002 4
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 132
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 238
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 238
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю
Сьогодні 08:02 16968
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
Сьогодні 02:13 12721 1
Богачук – Мендоса: Як це було
Сьогодні 01:49 7534
NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 01:23 649
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:31 1028
Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії
Сьогодні 00:14 2527
Прямі трансляції

Стало відомо, чи зможе Супряга повернутися до Дніпра-1

Про це повідомив комерційний директор Фрідман.
Сьогодні 11:36 175 0
Стало відомо, чи зможе Супряга повернутися до Дніпра-1
Фото - ФК Динамо
#СК Дніпро-1, #Владислав Супряга, #Динамо

Джерело - UA-football.com.

Комерційний директор футбольної команди СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман вважає, що для його команди форвард Динамо Владислав Супряга занадто дорогий, але не виключає повернення нападника за умови зниження рівня зарплати.

Про це футбольний менеджер розповів для UA-football.

"Для нас Супряга занадто дорогий. Ми обговорювали такий варіант, але в нього велика зарплата, яку Дніпро-1 не потягне. Подивимося, як розвиватимуться події далі, буде йому довіряти Шовковський чи ні.

Якщо Динамо погодиться його відпустити, ми можемо розглянути Супрягу в якості підсилення влітку, але за умови, що він піде на зниження зарплати або більшу її частину оплачуватиме Динамо. Я вважаю Супрягу хорошим футболістом, у Дніпрі-1 він класно грав", - заявив Фрідман.

Хацкевич розповів, чому Супряга провалився в столиці.

Нагадаємо, 31 березня дніпряни на виїзді зіграють із Колосом, а Динамо прийматиме Ворсклу в центральному матчі туру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 7534
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 49002 4
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 12721 1
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю 16968
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 5361 1
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 6283 1
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20943 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34972 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160005
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45914
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6551 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30120 2