Монако розгромив Мец, Ліон зіграв унічию з Реймсом: результати матчів 27 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру Ліги 1 відбулося дві гри.

Мец розгромно поступився Монако. Команди на двох забили 7 м'ячів. Також Ліон та Мец зіграли внічию.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 30 березня

Мец - Монако 2:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Мінаміно, 0:2 - 10 Акліуш, 16 - Вандерсон, 0:4 - 76 Балогун, 1:4 - 78 Діалло, 2:4 - 84 Сане, 2:5 - 87 Балогун.

Ліон - Реймс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Окуму, 1:1 - 65 Нуама

Нагадаємо, напередодні Лілль Паулу Фонсеки переміг у Північному дербі Ланс. Раніше елітний дивізіон Франції уклав контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.