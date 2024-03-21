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McDonald's став титульним спонсором Ліги 1

Сьогодні 18:23 98 0
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Французька Ліга 1 уклала контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.

Про це повідомляє пресслужба Професійної футбольної ліги Франції.

Угода з американською корпорацією розрахована на три роки. З сезону 2024/25 елітний французький дивізіон називатиметься McDonald's Ліга 1.

Зазначається, що сума контракту становить 30 мільйонів євро на рік. Раніше титульним спонсором чемпіонату була компанія Uber Eats.

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. Напередодні підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки.

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