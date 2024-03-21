Джерело - Чемпіон.

Французька Ліга 1 уклала контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.

Про це повідомляє пресслужба Професійної футбольної ліги Франції.

Угода з американською корпорацією розрахована на три роки. З сезону 2024/25 елітний французький дивізіон називатиметься McDonald's Ліга 1.

Зазначається, що сума контракту становить 30 мільйонів євро на рік. Раніше титульним спонсором чемпіонату була компанія Uber Eats.

La Ligue de Football Professionnel et @McDonaldsFrance sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique aux termes duquel McDonald’s deviendra le partenaire titre de la Ligue 1, à compter du 1ᵉʳ juillet 2024, pour les trois prochaines saisons.



Communiqué 📝 ➡… pic.twitter.com/TBlscWfVU2 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 21, 2024

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. Напередодні підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки.