Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 3526
Коллінс сенсаційно перемогла Рибакіну в фіналі престижного турніру в Маямі
Сьогодні 23:24 51
Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 22:21 176
Челсі з Мудриком не зміг перемогти Бернлі, Забарний допоміг Борнмуту переграти Евертон: результати матчів 30 туру АПЛ
Сьогодні 21:32 2003
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 21:27 488
Баварія програла Боруссії Д у дербі, Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом: результати матчів 27 туру Бундесліги
Сьогодні 21:24 428
Анійчин здобула першу в історії України медаль на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу
Сьогодні 20:37 171
Кривбас у більшості обіграв Верес у 22 турі УПЛ
Сьогодні 19:59 2738 1
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ
Сьогодні 17:26 3855
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
Сьогодні 15:10 4886 1
Прямі трансляції
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 800
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 12:45 376
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 400
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 556
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 326

Оболонь - Шахтар 0:3: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 23:14 66 0
Оболонь - Шахтар 0:3: огляд матчу УПЛ
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переміг Оболонь у грі 22 туру Української Прем'єр-ліги.

У наступному турі, 6 квітня, кияни завітають у гості до Вереса, а "гірники" зіграють із Рухом. Та перед цим донецький клуб проведе півфінал Кубка України з Чорноморцем.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 30 березня

Оболонь - Шахтар 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Сікан, 0:2 - 45+1 Швед, 0:3 - 90 Швед

Оболонь: Кичак, Прокопенко (Вишневський 85), Дубко, Карась, Лук’янчук, Грисьо (Нагієв 80), Запорожець (Косовський 46), Мороз, Черненко (Осман 80), Краснопір (Тарануха 64), Суханов

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолеішвілі 50), Криськів (Степаненко 46), Бондаренко, Кевін (Егіналду 76), Судаков (Марлон 59), Швед, Сікан (Траоре 59)

Попередження: Грисьо 38, Дубко 45+3 - Судаков 29, Криськів 33, Сікан 44

Вилучення: Суханов 45+8

Нагадаємо, що Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся. Також Кривбас у більшості обіграв Верес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3739
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ 3526
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 13846
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4895
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 4886 1
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ 3855
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25874
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61107
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45885
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22285
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57277 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37933