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Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації

Сьогодні 19:30 4707 1
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації
#Шахтар

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Військовозобов’язані працівники благодійного товариства Shakhtar Social отримали бронь від мобілізації. 

Про це стало відомо з наказу Міністерства молоді та спорту України про визначення цього благодійного товариства "таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період". 

На сторінці Shakhtar Social на офіційному сайті Шахтаря зазначено, що мета товариства - популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності й створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним.

Нагадаємо, більшість українських клубів уже отримали або планують найближчим часом отримати статус критичного важливого підприємства для функціонування економіки. Нещодавно такий статус отримав Дніпро-1

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