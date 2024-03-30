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Спортивний лікар назвав терміни відновлення Яремчука

Сьогодні 21:48 79 0
Спортивний лікар назвав терміни відновлення Яремчука
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Роман Яремчук

Джерело - Hospital Pass.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук в найгіршому випадку пропустить 2 місяці через травму, отриману в матчі 30 туру Ла Ліги проти Мальорки.

Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Мʼязова травма традиційно викидає гравця з ігрового процесу на 3-4 тижні мінімум. Надіюся, гравцеві зроблять МРТ якнайшвидше. 

Найоптимістичніший прогноз – повернення до гри через 3 тижні. Оптимальний прогноз – Роман буде на полі через традиційних 4-5 тижнів. Песимістичний прогноз – складний ступінь травми і виліт на 2 місяці", - написав лікар у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою. Нещодавно повідомлялося, що керівництво "кажанів" не планує вирішувати питання щодо покупки українця.

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