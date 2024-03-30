Спортивний лікар назвав терміни відновлення Яремчука

Джерело - Hospital Pass.
Український нападник Валенсії Роман Яремчук в найгіршому випадку пропустить 2 місяці через травму, отриману в матчі 30 туру Ла Ліги проти Мальорки.
Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
"Мʼязова травма традиційно викидає гравця з ігрового процесу на 3-4 тижні мінімум. Надіюся, гравцеві зроблять МРТ якнайшвидше.
Найоптимістичніший прогноз – повернення до гри через 3 тижні. Оптимальний прогноз – Роман буде на полі через традиційних 4-5 тижнів. Песимістичний прогноз – складний ступінь травми і виліт на 2 місяці", - написав лікар у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою. Нещодавно повідомлялося, що керівництво "кажанів" не планує вирішувати питання щодо покупки українця.