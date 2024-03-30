Монако розгромив Мец: результати матчів 27 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 27 туру Ліги 1 Мец розгромно поступився Монако. Команди на двох забили 7 м'ячів, дублем відзначився нападник гостей Фоларін Балогун. Зазначимо, що суддя поєдинку не показав жодної жовтої картки.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 30 березня
Мец - Монако 2:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 4 Мінаміно, 0:2 - 10 Акліуш, 16 - Вандерсон, 0:4 - 76 Балогун, 1:4 - 78 Діалло, 2:4 - 84 Сане, 2:5 - 87 Балогун.
30 березня в Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:
- 22:00 Ліон - Реймс
Нагадаємо, напередодні Лілль Паулу Фонсеки переміг у Північному дербі Ланс. Раніше елітний дивізіон Франції уклав контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.