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Монако розгромив Мец: результати матчів 27 туру Ліги 1

Сьогодні 20:15 75 0
Монако розгромив Мец: результати матчів 27 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Мец, #Монако

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру Ліги 1 Мец розгромно поступився Монако. Команди на двох забили 7 м'ячів, дублем відзначився нападник гостей Фоларін Балогун. Зазначимо, що суддя поєдинку не показав жодної жовтої картки.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 30 березня

Мец - Монако 2:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Мінаміно, 0:2 - 10 Акліуш, 16 - Вандерсон, 0:4 - 76 Балогун, 1:4 - 78 Діалло, 2:4 - 84 Сане, 2:5 - 87 Балогун.

30 березня в Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

  • 22:00 Ліон - Реймс

Нагадаємо, напередодні Лілль Паулу Фонсеки переміг у Північному дербі Ланс. Раніше елітний дивізіон Франції уклав контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.

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