Баєр на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі проти Гоффенгайма: результати матчів 27 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 27 туру німецької Бундесліги відбулися 5 матчів, зокрема Баєр на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі проти Гоффенгайму. Також Фрайбург розгромно переміг Боруссію Менхенгладбах.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 30 березня
Айтрахт Франкфурт - Уніон Берлін - 0:0 (0:0)
Баєр Леверкузен - Гоффенгайм 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 33' Баєр, 1:1 - 88' Андріх, 2:1 - 90+1' Шик.
Боруссія Менхенгладбах - Фрайбург 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 7' Грегорич, 0:2 - 47' Рель, 0:3 - 58' Доан.
Вердер Бремен - Вольфсбург 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+4' Лакруа, 0:2 - 84' Маєр.
Червоні картки: Юнг 43 - Лакруа 76.
РБ Лейпциг - Майнц 0:0
30 березня відбудеться ще один матч чемпіонату Німеччини:
- 19:30 Баварія - Боруссія Дортмунд
Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.