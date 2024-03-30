Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 2599
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ
Сьогодні 17:26 1939
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
Сьогодні 15:10 3528 1
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:39 1200
12 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 11:32 688
Богачук і Мендоса провели фінальне зважування та битву поглядів
Сьогодні 10:25 474
Чемпіон ставить на Богачука
Сьогодні 09:41 338
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Сьогодні 07:30 491
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 04:02 959
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 1590
Прямі трансляції
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 776
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 12:45 366
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 377
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 552
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 323

Баєр на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі проти Гоффенгайма: результати матчів 27 туру Бундесліги

Сьогодні 18:28 108 0
Баєр на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі проти Гоффенгайма: результати матчів 27 туру Бундесліги
#Айнтрахт, #Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Майнц, #РБ Лейпциг, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру німецької Бундесліги відбулися 5 матчів, зокрема Баєр на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі проти Гоффенгайму. Також Фрайбург розгромно переміг Боруссію Менхенгладбах.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 30 березня

Айтрахт Франкфурт - Уніон Берлін - 0:0 (0:0)

Баєр Леверкузен - Гоффенгайм 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33' Баєр, 1:1 - 88' Андріх, 2:1 - 90+1' Шик.

Боруссія Менхенгладбах - Фрайбург 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7' Грегорич, 0:2 - 47' Рель, 0:3 - 58' Доан.

Вердер Бремен - Вольфсбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+4' Лакруа, 0:2 - 84' Маєр.

Червоні картки: Юнг 43 - Лакруа 76.

РБ Лейпциг - Майнц 0:0

30 березня відбудеться ще один матч чемпіонату Німеччини:

  • 19:30 Баварія - Боруссія Дортмунд

Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги 5292
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4781
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 3528 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3679
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 5274 2
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 11612
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16411 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13619
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15121
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10875 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37931
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361641 2