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Шахтар мінімально переграв Динамо у 13 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Олександр Зубков
Сьогодні 18:54 323 0
Шахтар мінімально переграв Динамо у 13 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Олександр Зубков, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Динамо у межах 13-го туру УПЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Олександр Зубков

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 3 листопада

Динамо Київ - Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Зубков

Склади команд:

Динамо Київ: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Шепелєв, Бражко, Волошин (Пономаренко 88), Шапаренко (Царенко 83), Караваєв, Беніто (Супряга 83)

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Малиш, Михавко, Саленко, Сирота, Біловар, Рамадані

Шахтар: Різник, Азарові (Ракицький 34), Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Невертон (Гочолеішвілі 72), Криськів, Судаков, Зубков (Назарина 72), Сікан (Келсі 90+3)

Запасні: Рудько, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду, Швед, Топалов, Кащук

Попередження: Шепелєв 14, Криськів 16, Матвієнко 38, Дячук 47, Шапаренко 52, Гочолейшвілі 77, Бондар 86, Дубінчак 90+4

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