Луческу не планує завершувати тренерську кар'єру

Джерело - tuttosport.com.
Колишній головний тренер українських грандів Динамо та Шахтаря Мірча Луческу у майбутньому планує продовжити свою тренерську кар'єру.
Про це заявив сам фахівець.
"Я відпочив вперше за 50 років. Зважаючи на все, що, на жаль, відбувається в Україні, я вирішив взяти паузу і дочекатися червня. Не можу дочекатися, коли наступного сезону повернуся на тренерську лаву. Хочу очолити команду до початку передсезонної підготовки, щоб вплинути на побудову та підготовку складу.
Чому ж я відхилив пропозицію від Бешикташу кілька місяців тому? Час був невідповідний", - сказав Луческу.
Нагадаємо, Луческу залишив київське Динамо у листопаді минулого року.
Раніше Луческу поділився своїми думками про гру півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.