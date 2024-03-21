Луческу не планує завершувати тренерську кар'єру

Колишній головний тренер українських грандів Динамо та Шахтаря Мірча Луческу у майбутньому планує продовжити свою тренерську кар'єру.

Про це заявив сам фахівець.

"Я відпочив вперше за 50 років. Зважаючи на все, що, на жаль, відбувається в Україні, я вирішив взяти паузу і дочекатися червня. Не можу дочекатися, коли наступного сезону повернуся на тренерську лаву. Хочу очолити команду до початку передсезонної підготовки, щоб вплинути на побудову та підготовку складу.

Чому ж я відхилив пропозицію від Бешикташу кілька місяців тому? Час був невідповідний", - сказав Луческу.