Манчестер Юнайтед може підписати гравця РБ Лейпцига

Джерело - GIVEMESPORT.
Атакувальний півзахисник РБ Лейпцига Дані Ольмо може перейти в Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє GIVEMESPORT.
Однак гравець є альтернативним варіантом. Керівництво "червоних дияволів" розглядає на цю позицію в першу чергу футболіста Крістал Пелеса Майкла Олісе.
Зазначимо, що у поточному сезоні Ольмо відіграв за свій клуб 19 ігор, забив 7 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Іспанець пропустив через травму більшу частину матчів.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що МЮ розглядає кандидатуру О'Ніла на заміну Еріку тен Гагу. Сам наставник заперечив цю інформацію.