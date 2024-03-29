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Забарний: Матчі на виліт — це завжди дуже важко

Коли бачиш українські прапори - це дуже надихає
Сьогодні 17:05 119 0
Забарний: Матчі на виліт — це завжди дуже важко
Фото - УАФ
#Ілля Забарний

Джерело - АСЖУ.

Захисник збірної України і англійського Борнмуту Ілля Забарний вважає, що матчі на виліт завжди важко грати, а українські прапори на трибунах дуже надихають футболістів.

Про це гравець розповів Асоціації спортивних журналістів України.

"Ми помітно домінували у грі. Особисто я бачив, що Ісландія не хотіла грати саме в футбол, а грала лише по рахунку, розраховуючи на перемогу. Хочу подякувати всім вболівальникам за підтримку та віру в нас. Коли ти бачиш українські прапори - це дуже надихає.

Було дуже прикро (про емоції після незарахованого голу - ред.), тому що розуміємо, що кожен м‘яч на вагу золота. Але ми зібралися і виправили ситуацію.

Медіа  багато писали, що ми сильніші й повинні спокійно проходити, але всі ми розуміємо, що таке матчі на виліт - це завжди дуже важко", - повідомив оборонець.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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