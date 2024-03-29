Забарний: Матчі на виліт — це завжди дуже важко

Захисник збірної України і англійського Борнмуту Ілля Забарний вважає, що матчі на виліт завжди важко грати, а українські прапори на трибунах дуже надихають футболістів.

Про це гравець розповів Асоціації спортивних журналістів України.

"Ми помітно домінували у грі. Особисто я бачив, що Ісландія не хотіла грати саме в футбол, а грала лише по рахунку, розраховуючи на перемогу. Хочу подякувати всім вболівальникам за підтримку та віру в нас. Коли ти бачиш українські прапори - це дуже надихає.

Було дуже прикро (про емоції після незарахованого голу - ред.), тому що розуміємо, що кожен м‘яч на вагу золота. Але ми зібралися і виправили ситуацію.

Медіа багато писали, що ми сильніші й повинні спокійно проходити, але всі ми розуміємо, що таке матчі на виліт - це завжди дуже важко", - повідомив оборонець.