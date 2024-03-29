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Зінченко — про матч з Ісландією: Грали не лише за себе та свої сім’ї, а й за кожного українця

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Зінченко — про матч з Ісландією: Грали не лише за себе та свої сім’ї, а й за кожного українця
Фото - УАФ
#Олександр Зінченко

Джерело - АСЖУ.

Півзахисник збірної України з футболу та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко вважає, що гравці національної команди грали не лише за себе, а й за кожного українця в фіналі кваліфікації Євро-2024.

Його слова наводить Асоціація спортивних журналістів України.

"Ми очікували такої важкої гри від Ісландії. Насамперед ця команда дуже міцна, вона грає за рахунок контратак, добре використовує свої стандарти. Але ми все ж таки виграли. Атмосфера в роздягальні була неймовірна, емоції зашкалювали, сьогодні ми всі розуміли, що результат стоїть на першому місці, тому що ми грали не лише за себе та своїй сім’ї, а й за кожного українця.

Коли ми отримали повідомлення від наших військових зі словами підтримки, то для нас вже не потрібно було мати якоїсь подвійної мотивації. Також сьогодні на стадіоні була неймовірна підтримка, яка підштовхувала нас йти вперед та забивати м’ячі", - сказав футболіст.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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