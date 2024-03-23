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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України

Сьогодні 09:48 176 0
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Фото - УАФ
#Андрій Лунін, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - okdiario.com.

Український воротар Реала Андрій Лунін влітку може покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє Okdiario.

25-річним голкіпером зацікавився англійський Манчестер Юнайтед. Зазначається, що Лунін може погодитися на перехід, адже йому симпатичний такий варіант.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Карло Анчелотті та керівництво клубу вважають, що український воротар має величезний потенціал та можливості для розвитку. Саме через це "галактікос" наполягатимуть на продовженні контракту з Андрієм, який спливає влітку 2025 року.

У сезоні 2023/2024 українець провів 23 матчі за "вершкових" в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Напередодні збірна України з Луніним переграла Боснію і Герцеговину в півфіналу відбору на Євро-2024.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на чемпіонат Європи в Німеччині.

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