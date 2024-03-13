Джерело - Marca.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який виступає за Хетафе на правах оренди, може покинути манкуніанців улітку.

Про це повідомляє Marca.

У послугах англійця зацікавлені кілька клубів, зокрема, Барселона, Атлетико та Хетафе.

МЮ оцінив 22-річного вінгера в 50 млн євро, що може стати перешкодою для його переходу в літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що новий співвласник клубу компанія INEOS проведе внутрішнє обговорення щодо футболіста.

У поточному сезоні Мейсон забив 8 голів та віддав 5 результативних передач у 26 матчах.

Нагадаємо, у 2022 році Грінвуда звинуватили в спробі зґвалтування та домашньому насиллі. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Мейсон усі звинувачення відкидав.