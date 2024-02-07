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Грінвуд знаходиться в шорт-листі Атлетико

Мейсон Грінвуд може змінити клуб
Сьогодні 12:35 166 0
Грінвуд знаходиться в шорт-листі Атлетико
Фото - Getty Images
#Грінвуд, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Хетафе, #Атлетико Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Орендований у Манчестер Юнайтед нападник Хетафе Мейсон Грінвуд знаходиться в шорт-листі Атлетико.

Про це повідомляє журналіст Майк Макграт.

Футболіст потрапив в поле зору не лише "матрацників", а й інших клубів Ла-Ліги, тому мадридці в разі чого зіткнуться з конкуренцією.

Визначити трансферну вартість 22-річного гравця наразі важко, враховуючи, що манкуніанці дозволили йому піти і що його чинний контракт спливає влітку 2025-го.

У цьому сезоні на рахунку Грінвуда 7 голів та 4 результативні передачі у 22 матчах.

Раніше Хетафе попросив Ла-Лігу розслідувати поведінку Беллінгема щодо Грінвуда.

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