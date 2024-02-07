Мейсон Грінвуд може змінити клуб

Орендований у Манчестер Юнайтед нападник Хетафе Мейсон Грінвуд знаходиться в шорт-листі Атлетико.

Про це повідомляє журналіст Майк Макграт.

Футболіст потрапив в поле зору не лише "матрацників", а й інших клубів Ла-Ліги, тому мадридці в разі чого зіткнуться з конкуренцією.

Визначити трансферну вартість 22-річного гравця наразі важко, враховуючи, що манкуніанці дозволили йому піти і що його чинний контракт спливає влітку 2025-го.

У цьому сезоні на рахунку Грінвуда 7 голів та 4 результативні передачі у 22 матчах.

Раніше Хетафе попросив Ла-Лігу розслідувати поведінку Беллінгема щодо Грінвуда.