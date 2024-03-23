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Манчестер Юнайтед хоче підсилитися Бремером

Сьогодні 17:54 118 0
Манчестер Юнайтед хоче підсилитися Бремером
#Манчестер Юнайтед, #Ювентус

Джерело - corrieredellosport.it.

Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно бажає підписати центрального захисника Ювентуса Глейсона Бремера. 

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус хоче зберегти футболіста, а Манчестер Юнайтед міркує над фінансовою пропозицією. Бремер має контракт з італійським клубом до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Бремер зіграв у складі Ювентуса 29 матчів, забив 2 м'ячі та отримав 7 жовтих карток.

Нагадаємо, у 29 турі Ювентус не зміг переграти Дженоа Малиновського та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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