Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України

Збірна України з футболу під керівництвом Сергія Реброва має міцний характер.

Про це заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

"Ще раз хочу подякувати ЗСУ. Нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість грати у футбол для нашої країни, для наших вболівальників. Хочу подякувати президенту України за постійну підтримку команди. Хочу подякувати кожному вболівальнику, кожній людині, яку хвилює футбол і доля країни.

З Ісландією був дуже складний матч. Розуміємо, що коли ти допускаєш якусь помилку, вона може тобі коштувати дуже багато. Було видно якусь нервозність, але у другому таймі вже почали контролювати м'яч, хлопці взяли гру під контроль. Дуже гарний гол Циганкова, у першій грі нам його не вистачало. Дуже радий за Мудрика, який забив другий гол, він набирає обертів. Будемо чекати від нього найкращого на Євро.

Сергій Станіславович зробив неймовірну роботу. Він прийняв команду у дуже важкий момент, повністю змінив її. У команди з'явився міцний характер. Було дуже важливо, що навіть програючи 0:1, ми розуміли, що не зламаємося і будемо грати до кінця. Команда все зробила. У цьому відбірному циклі ми бачили дуже багато камбеків, але цей, думаю, був найкращий.

Ми вірили в нашу перемогу, вірили в нас. У нас дуже талановиті люди, ми зможемо подолати все", - сказав Шевченко.