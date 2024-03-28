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Головний тренер італійського клубу покине посаду наприкінці сезону

Сьогодні 09:17 124 0
Головний тренер італійського клубу покине посаду наприкінці сезону
#Фіорентина

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італіяно покине свою посаду після завершення поточного чемпіонату.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що наставник вже попередив керівництво клубу про своє рішення. Італієць очолює Фіорентину з літа 2021 року. Серед його досягнень з командою - фінал Ліги Конференцій сезону-2022/23.

На даний момент Фіорентина посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось про інтерес Ювентуса до італійського спеціаліста. Раніше з'явилась інформація, що Роман Яремчук став трансферною ціллю Фіорентини.

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