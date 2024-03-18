Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7610
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Сьогодні 14:57 329
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 92135
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 686
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383571 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 1188
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 1027
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 534
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 980 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 965
Прямі трансляції

Ювентус визначився з кандидатами на заміну Аллегрі

Сьогодні 15:57 117 0
Ювентус визначився з кандидатами на заміну Аллегрі
Фото - Getty Images
#Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - La Gazzetto dello Sport.

Керівництво Ювентуса обдумує заміну для головного тренера команди Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє La Gazzetto dello Sport.

Майбутнє нового наставника визначиться за підсумками цього сезону, в якому "б'янконері" все ще мають шанси на перемогу в Кубку Італії.

Якщо нинішній тренер туринського клубу Аллегрі влітку все-таки залишить свою посаду, то керівництво Ювентуса розглядає трьох кандидатів: Тьяго Мотту з Болоньї, Вінченцо Італіяно з Фіорентини та Раффаеле Палладіно з Монци.

Чинна угода з Массіміліано розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, у 29 турі Ювентус не зміг переграти Дженоа Малиновського та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" 16897 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92135
Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика 1205
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7610
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383571 12
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104904
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92643
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136214 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11301
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64733
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104904
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69668