Ювентус визначився з кандидатами на заміну Аллегрі

Джерело - La Gazzetto dello Sport.

Керівництво Ювентуса обдумує заміну для головного тренера команди Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє La Gazzetto dello Sport.

Майбутнє нового наставника визначиться за підсумками цього сезону, в якому "б'янконері" все ще мають шанси на перемогу в Кубку Італії.

Якщо нинішній тренер туринського клубу Аллегрі влітку все-таки залишить свою посаду, то керівництво Ювентуса розглядає трьох кандидатів: Тьяго Мотту з Болоньї, Вінченцо Італіяно з Фіорентини та Раффаеле Палладіно з Монци.

Чинна угода з Массіміліано розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, у 29 турі Ювентус не зміг переграти Дженоа Малиновського та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.