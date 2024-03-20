Яремчук може опинитися в Серії А

Український форвард Валенсії Роман Яремчук може перейти в клуб італійської Серії А у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Валенсія, за яку на правах оренди виступає українець, хотіла би втримати гравця у своєму складі, однак бельгійський Брюгге, якому належать права на футболіста, планує продати Яремчука за щонайменше 5 мільйонів євро. Іспанський клуб не готовий витрачати стільки коштів.

Зазначається, що у трансфері нападника зацікавлені Фіорентина та Аталанта, які можуть виплатити потрібну суму.

У поточному сезоні Роман зіграв 20 матчів за свою команду в Ла Лізі і забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, у межах 29 туру іспаського чемпіонату Валенсія з Яремчуком у складі поступилася Вільярреалу.