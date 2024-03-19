Помер генеральний директор Фіорентини Бароне

Помер генеральний директор Фіорентини Джузеппе Бароне.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

"З глибокою скорботою та безмежним сумом Фіорентина підтверджує втрату одного зі своїх керівників, людини, яка ознаменувала новітню історію клубу і яка ніколи не буде забута. Генеральний директор Джузеппе Бароне помер сьогодні в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані після раптового серцевого нападу, який стався в неділю.

Рокко Коміссо та його сім'я, Даніеле Праде, Ніколас Бурдіссо, Алессандро Феррарі, Вінченцо Італьяно, Крістіано Бірагі та всі, хто пов'язаний з Фіорентиною, глибоко засмучені жахливою втратою людини, яка демонструвала високий професіоналізм та віддавала своє серце і душу цим кольорам. Він був надійним другом, який завжди залишався сильним у найщасливіші і насамперед найважчі моменти.

Вся спільнота Фіорентини висловлює щирі співчуття дружині Джузеппе Каміллі, його дітям і всій родині Бароне в цей час великої скорботи".