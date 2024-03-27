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22.03.2024 12:00 961

Конопля: Вдячні нашим воїнам, які боронять Україну, ця перемога насамперед для вас

Він також подякував уболівальникам
Сьогодні 22:58 109 0
Конопля: Вдячні нашим воїнам, які боронять Україну, ця перемога насамперед для вас
Фото - УАФ
#Юхим Конопля

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України та Шахтаря Юхим Конопля присвятив вихід на Євро-2024 з футболу українським воїнам, які боронять країну.

Про це він повідомив у власному Instagram.

"Майже рік тому збірна почала свій шлях до чемпіонату Європи 2024 року. Вчора ми всі разом досягли своєї мрії та вибороли перемогу, яка дуже важлива для нашої країни, для кожного вболівальника, для кожного українця.

Дякуємо вболівальникам за віру в команду, що ви нас підтримували після невдалих матчів. Вдячні нашим воїнам, що боронять Україну, ця перемога насамперед для вас. Велика шана вам!

Не можу не сказати особливі слова на адресу команди і тренерського штабу. Ми це зробили разом, бо ми дійсно - КОМАНДА! Ми на ЄВРО! З нетерпінням будемо чекати на нові випробування! Вперед, Україно!" - написав футболіст.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Konoplia Efim (@konoplya_efim26)

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

 

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