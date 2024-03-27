Забарний — про гру Циганкова: Ми бачимо, що він творить із захисниками

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Ілля Забарний вважає, що Віктор Циганков "робить різницю" у матчах національної збірної з футболу.

Про це він розповів в етері "Трендець".

"Вітя - дуже потужний футболіст, якого нам не вистачало в першому матчі з Боснією. Ми бачимо всі, як він грає у збірній, що він творить із захисниками. Він робить різницю", - сказав Забарний.

Нагадаємо, Циганков пропустив матч з Боснією і Герцеговиною через травму. У грі з ісландцями півзахинсик вийшов у стартовому складі та зрівняв рахунок на 54-й хвилині.

Національна команда перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.