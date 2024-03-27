Забарний — про гру Циганкова: Ми бачимо, що він творить із захисниками

Головне
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Сьогодні 18:15 745
У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України
Сьогодні 19:39 232
Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії
Сьогодні 19:10 485
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Сьогодні 14:45 313
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 14:05 3790
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 2127
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 1937
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 19781 2
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 5284 1
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 54568 2
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 906
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 899
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1059
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1073
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 960

Забарний — про гру Циганкова: Ми бачимо, що він творить із захисниками

Сьогодні 21:24 117 0
Забарний — про гру Циганкова: Ми бачимо, що він творить із захисниками
Фото - УАФ
#Ілля Забарний, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Ілля Забарний вважає, що Віктор Циганков "робить різницю" у матчах національної збірної з футболу.

Про це він розповів в етері "Трендець".

"Вітя - дуже потужний футболіст, якого нам не вистачало в першому матчі з Боснією. Ми бачимо всі, як він грає у збірній, що він творить із захисниками. Він робить різницю", - сказав Забарний.

Нагадаємо, Циганков пропустив матч з Боснією і Герцеговиною через травму. У грі з ісландцями півзахинсик вийшов у стартовому складі та зрівняв рахунок на 54-й хвилині.

Національна команда перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 48471
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 54568 2
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 72170 1
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 63311 17
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E 19781 2
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 61032
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39667
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92117
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51593
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34863 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57192 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105917