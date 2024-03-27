Мякушко підписав новий контракт з Ворсклою

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла продовжила контракт із півзахисником Сергієм Мякушком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода хавбека розрахована на два роки. Деталі не розголошуються.
Нагадаємо, Мякушко повернувся у Ворсклу наприкінці січня на правах вільного агента. У чотирьох матчах за клуб забив два голи та віддав одну результативну передачу.
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У 21 турі полтавці поступилися Олександрії (0:1). Наступний матч команда зіграє 31 березня проти київського Динамо (початок - о 15:30 за київським часом). За рішення Полтавської ОВА на поєдинок зможе прийти 2800 уболівальників.
Раніше Ворскла розірвала орендну угоду щодо бразильського нападника.