Мякушко підписав новий контракт з Ворсклою

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла продовжила контракт із півзахисником Сергієм Мякушком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода хавбека розрахована на два роки. Деталі не розголошуються.

Нагадаємо, Мякушко повернувся у Ворсклу наприкінці січня на правах вільного агента. У чотирьох матчах за клуб забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarlt оцінює вартість 30-річного гравця в 400 тисяч євро.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

У 21 турі полтавці поступилися Олександрії (0:1). Наступний матч команда зіграє 31 березня проти київського Динамо (початок - о 15:30 за київським часом). За рішення Полтавської ОВА на поєдинок зможе прийти 2800 уболівальників.

Раніше Ворскла розірвала орендну угоду щодо бразильського нападника.