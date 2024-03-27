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22.03.2024 12:00 948

Мякушко підписав новий контракт з Ворсклою

Сьогодні 15:44 79 0
Мякушко підписав новий контракт з Ворсклою
#Ворскла Полтава, #Сергій Мякушко

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла продовжила контракт із півзахисником Сергієм Мякушком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода хавбека розрахована на два роки. Деталі не розголошуються.

Нагадаємо, Мякушко повернувся у Ворсклу наприкінці січня на правах вільного агента. У чотирьох матчах за клуб забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarlt оцінює вартість 30-річного гравця в 400 тисяч євро.

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Допис, поширений FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

У 21 турі полтавці поступилися Олександрії (0:1). Наступний матч команда зіграє 31 березня проти київського Динамо (початок - о 15:30 за київським часом). За рішення Полтавської ОВА на поєдинок зможе прийти 2800 уболівальників.

Раніше Ворскла розірвала орендну угоду щодо бразильського нападника.

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