Джерело - Чемпіон.

Бразильський нападник Тьяго Роса Да Кунья (Тіагіньо) достроково залишив полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє Telegram-канал уболівальників клубу.

Бразилець за український клуб виступав на правах оренди.

Тренерський штаб полтавської команди не розраховує на бразильця. У нинішньому сезоні він з'являвся на полі в 5 матчах, провівши сумарно 59 хвилин.

Його контракт належить Гуарані де Пальоса. У складі Ворскли футболіст виступав із літа 2023 року. Його орендна угода із "зелено-білими" була розрахована до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо в останньому турі УПЛ Ворскла на виїзді програла Олександрії (0:1). Полтавська команда посідає 7 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок.