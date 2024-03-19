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Ворскла розірвала орендну угоду щодо бразильського нападника

Сьогодні 17:31 95 0
Ворскла розірвала орендну угоду щодо бразильського нападника
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Бразильський нападник Тьяго Роса Да Кунья (Тіагіньо) достроково залишив полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє Telegram-канал уболівальників клубу.

Бразилець за український клуб виступав на правах оренди. 

Тренерський штаб полтавської команди не розраховує на бразильця. У нинішньому сезоні він з'являвся на полі в 5 матчах, провівши сумарно 59 хвилин.

Його контракт належить Гуарані де Пальоса. У складі Ворскли футболіст виступав із літа 2023 року. Його орендна угода із "зелено-білими" була розрахована до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо в останньому турі УПЛ Ворскла на виїзді програла Олександрії (0:1). Полтавська команда посідає 7 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок.

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