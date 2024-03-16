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Олександрія - Ворскла 1:0: огляд матчу

Сьогодні 13:48 146 0
Олександрія - Ворскла 1:0: огляд матчу
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Олександрія мінімально перемогла Ворсклу в межах 21 туру української Прем'єр-ліги. Єдиний гол у матчі забив Кирило Ковалець.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 15 березня

Олександрія - Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Ковалець

Олександрія: Шевченко, Ковалець (Беляєв 79'), Сігеєв, Калитвинцев (Безерра 65'), Кулаков (да Сілва 79'), Шулянський (Костишин 87'), Логінов, Мартинюк (Скорко 65'), Кампос, Копина, Смирний

Ворскла: Ісенко, Бацула, Хрипчук, Корнієнко, Пердута, Крупський, Степанюк (Кане 46'), Мякушко (Нестеренко 69'), Челядін (Толі 69'), Ковталюк (Галас 82'), Сіссоко (Павлюк 82')

Попередження: Мартинюк 45', Ротань 45' (за межами поля), Мякушко 52', Пердута 67', Сіссоко 72', Ковалець 72', Галас 88'

Вилучення: Хрипчук 90+1

Нагадаємо, VAR буде на всіх матчах 21 туру УПЛ.

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