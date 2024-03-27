Зінченко: Я пишаюся цією командою

Джерело - uefa.com.
Гравці збірної України будуть мати можливість показати свою майстерність на Євро-2024.
Про це заявив хавбек українців Олександр Зінченко.
"Це дивовижне відчуття. Я дуже щасливий, тому що це ще одна мрія, яка здійснилася. Велике спасибі нашим уболівальникам, вони дивовижно допомогли нам пройти через ці важкі часи.
Я пишаюся цією командою. У нас дуже хороші гравці, і у нас буде можливість показати це на чемпіонаті Європи. До нього ще трохи далеко, тому я не буду зараз розповідати вам, про що я мрію. Давайте зараз насолоджуватися цим прекрасним моментом кваліфікації", - розповів Зінченко.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров на фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Ісландії у стартовому складі замість Олександра випустив Руслана Малиновського. У підсумку Україна святкувала вольову перемогу, вчетверте в історії оформивши вихід на континентальну футбольну першість.
Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.