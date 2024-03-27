Зінченко: Я пишаюся цією командою

Гравці збірної України будуть мати можливість показати свою майстерність на Євро-2024.

Про це заявив хавбек українців Олександр Зінченко.

"Це дивовижне відчуття. Я дуже щасливий, тому що це ще одна мрія, яка здійснилася. Велике спасибі нашим уболівальникам, вони дивовижно допомогли нам пройти через ці важкі часи.

Я пишаюся цією командою. У нас дуже хороші гравці, і у нас буде можливість показати це на чемпіонаті Європи. До нього ще трохи далеко, тому я не буду зараз розповідати вам, про що я мрію. Давайте зараз насолоджуватися цим прекрасним моментом кваліфікації", - розповів Зінченко.