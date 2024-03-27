"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Головний редактор "Чемпіона" Андрій Твердохліб після матчу Україна — Ісландія відзначив стале вміння головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва вносити кадрові корективи.

"Головною чеснотою Сергія Станіславовича ще з часів роботи в Динамо, було вміння вносити зміни після попередньої гри! Маю великі сумніви, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка... Нічого не змінилося! Це тішить і дарує надію. Браво, коуч!" — зазначив Твердохліб на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Ребров на фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Ісландії у стартовому складі збірної України замість одного з лідерів команди Олександра Зінченка випустив Руслана Малиновського. У підсумку Україна святкувала вольову перемогу, вчетверте в історії оформивши вихід на континентальну футбольну першість.

Як переможець Шляху B стикових матчів відбору українська національна команда автоматично потрапила до групи E, де її суперниками стали Бельгія, Словаччина та Румунія. Вже відомий календар матчів збірної України.