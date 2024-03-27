Мудрик: Зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик відреагував на перемогу національної команди над Ісландією (2:1), яка дозволила "синьо-жовтим" вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро", - написав Михайло.

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Зазначимо, що Мудрик провів на полі увесь поєдинок проти Ісландії та відзначився переможним голом. Уболівальники збірної України визнали його найкращим гравцем матчу.

Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.