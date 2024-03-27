Головне
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 342
Стамбул прийматиме Європейські ігри-2027
Сьогодні 12:21 148
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 568
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Сьогодні 11:53 23586
Голуб - про бій Берінчик - Наваррете: 18 травня відбудеться бій всього нашого життя
Сьогодні 11:38 184
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 1782
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 2197
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 48676 2
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1686
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
Сьогодні 00:40 51354
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 891
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 884
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1040
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1059
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 942

Мудрик: Зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро

Сьогодні 13:16 120 0
Мудрик: Зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро
Фото Андрія Ющака (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Михайло Мудрик, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик відреагував на перемогу національної команди над Ісландією (2:1), яка дозволила "синьо-жовтим" вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро", - написав Михайло.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений МM (@mmudryk10)

Зазначимо, що Мудрик провів на полі увесь поєдинок проти Ісландії та відзначився переможним голом. Уболівальники збірної України визнали його найкращим гравцем матчу.

Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 46696
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 48676 2
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 23586
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 51354
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 60223 17
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14771
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105859
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13308
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22209
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51556
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36252 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29177