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22.03.2024 12:00 932

Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України

Сьогодні 01:03 447 0
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сергій Ребров став першим тренером в історії збірної України з футболу, який вивів команду на чемпіонат Європи з першого відбіркового для себе циклу на чолі команди. Та другим, після Олега Блохіна (ЧС-2006), хто з першої спроби вивів національну команду на великий турнір.

Ребров очолив збірну України в червні 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" зіграли 11 матчів — 7 перемог, 3 нічиї та 1 поразка.

Нагадаємо, збірна України перемогла команду Ісландії (2:1) у фінальній грі плей-оф кваліфікації й вийшла на Євро-2024.

Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" зіграють у групі E, де їхніми суперниками стануть команди Бельгії, Румунії та Словаччини.

Зазначимо, що українці вчетверте виступлять у фінальній частині Євро, причому вчетверте поспіль. У 2012 (з уже згаданим Блохіним) та 2016 (з Михайлом Фоменком) роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (з Андрієм Шевченком) змогла дійти до чвертьфіналу перенесеного через ковід Євро-2020, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

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