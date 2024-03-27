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Бражко: Хочеться якнайшвидше повернутись на рідні та повні трибуни

Сьогодні 11:49 140 0
Бражко: Хочеться якнайшвидше повернутись на рідні та повні трибуни
#Збірна України з футболу, #Володимир Бражко, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Володимир Бражко подякував уболівальникам за підтримку в фіналі плей-оф відбору на чемпіонаті Європи-2024 проти Ісландії (2:1).

Відповідну публікацію хавбек Динамо зробив у інстаграмі.

"Ця перемога для України, для наших воїнів , для всіх українців. Нема слів, щоб описати все, дякуємо за підтримку та дуже хочеться якнайшвидше повернутись на рідні та повні трибуни. Дякуємо, Україно!", - написав Бражко.

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Допис, поширений Vova Brazhko (@vova.brazhko)

Зазначимо, що збірна України здолала Ісландію (2:1) та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.

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