Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Володимир Бражко подякував уболівальникам за підтримку в фіналі плей-оф відбору на чемпіонаті Європи-2024 проти Ісландії (2:1).

Відповідну публікацію хавбек Динамо зробив у інстаграмі.

"Ця перемога для України, для наших воїнів , для всіх українців. Нема слів, щоб описати все, дякуємо за підтримку та дуже хочеться якнайшвидше повернутись на рідні та повні трибуни. Дякуємо, Україно!", - написав Бражко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vova Brazhko (@vova.brazhko)

Зазначимо, що збірна України здолала Ісландію (2:1) та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.