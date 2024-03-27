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Іспанія та Бразилія не визначили сильнішого, Бельгія розписала мирову з Англією: результати товариських матчів

Сьогодні 08:40 192 0
Іспанія та Бразилія не визначили сильнішого, Бельгія розписала мирову з Англією: результати товариських матчів
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відбулися товариські матчі національних збірних команд.

Зокрема, Бельгія, яка зіграє з Україною на груповому етапі Євро-2024, не визначила сильнішого в поєдинку з Англією. Також до квартету групи E чемпіонату Європи входить Словаччина, яка розписала мирову з Норвегією, та Румунія, яка поступилася Колумбії.

Товариські матчі збірних
26 березня

Англія - Бельгія 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Тілеманс, 1:1 - 17 Тоні (пен), 1:2 - 36 Тілеманс, 2:2 - 90+5 Беллінгем

Румунія - Колумбія 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Кордоба, 0:2 - 36 Аріас, 0:3 - 80 Аспрілла, 1:3 - 84 Хаджі, 2:3 - 90+4 Тенасе

Норвегія - Словаччина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Серлот, 1:1 - 87 Дуда

Німеччина - Нідерланди 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Верман, 1:1 - 11 Міттельштадт, 2:1 - 85 Фуллькруг

Іспанія - Бразилія 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Родрі, 2:0 - 36 Ольмо, 2:1 - 40 Родріго, 2:2 - 50 Ендрік, 3:2 - 87 Родрі (пен), 3:3 - 90+7 Пакета (пен)

Ірландія - Швейцарія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Шакірі

Словенія - Португалія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Черін, 2:0 - 80 Елснік

Австрія - Туреччина 6:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Шлягер, 1:1 - 25 Чалханоглу (пен), 2:1 - 44 Грегорич, 3:1 - 48 Грегорич, 4:1 - 59 Грегорич, 5:1 - 78 Баумгартнер (пен), 6:1 - 90+5 Ентруп

Франія - Чилі 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Еспіноса, 1:1 - 19 Фофана, 2:1 - 25 Муані, 3:1 - 72 Жіру

Аргентина - Коста Рика 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Угальде, 1:1 - 52 Ді Марія, 2:1 - 56 Мак Аллістер, 3:1 - 77 Мартінес

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.

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