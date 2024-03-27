Лунін: Цей матч не міг бути легким

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вважає, що матч з Ісландією у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 не міг бути прохідним.

Такою думкою футболіст поділився після фінального свистка поєдинку.

"Цей матч не міг бути легким, прохідним. Усі чудово розуміли, що це за гра, що за суперник. Ми цього очікували. Але ми починаємо грати на всі 100-120 відсотків лише коли пропускаємо. Я думаю, нам треба так починати грати з 0-0. Але важливий, звичайно, підсумковий результат.

Емоції у роздягальні? Позитивні емоції, відсвяткували, послухали головного тренера та Андрія Миколайовича, зробили фото. Далі клубні справи і потім готуватимемося до Євро.

Пропущений гол? Там був такий трохи сумбур. Їхній гравець сам опинився серед трьох-чотирьох футболістів і пробив – трохи недограли у пресингу, намагалися блокувати, не було видно добре м'яча. Вважаю, ми не маємо права пропускати такі голи", - сказав Лунін.