Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Осасуни Ягоба Аррасате залишить свою посаду в кінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

45-річний фахівець прийняв рішення не продовжувати контракт з командою, яку очолював з 2018 року.

Зазначимо, що Аррасате вивів Осасуну з Сегунди до Ла Ліги, а в сезоні 2023/2024 "червоні" вперше за 17 років зіграли в єврокубках - кваліфікації Ліги конференцій.

Під керівництвом іспанця команда провела 248 офіційних матчів, у яких здобула 102 перемоги, 60 разів зіграла внічию та зазнала 86 поразок.

Наразі Осасуна посідає 12-те місце в турнірній таблиці іспанського чемпіонату, відстаючи від зони єврокубків на шість очок.

🎙️ RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: "He tomado la decisión de no renovar con Osasuna".https://t.co/9NikxGtcuy pic.twitter.com/16qSO4yrTF — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 26, 2024

Нагадаємо, що у 29 турі Ла Ліги підопічні Аррасате зазнали поразки від Реала з Андрієм Луніним. Після матчу мадридський клуб подав скаргу на суддю Хуана Мартінеса Мунуери до Дисциплінарного суду Комітету Королівської федерації футболу Іспанії.