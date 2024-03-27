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Тренер Ісландії: Було б прикро програти комусь іншому, але програти збірній України — це окей

Сьогодні 07:18 212 0
Тренер Ісландії: Було б прикро програти комусь іншому, але програти збірній України — це окей
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - Суспільне.

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде вважає нормальним, що його збірна поступилась Україні.

Таку позицію фахівець висловив у коментарі для Суспільного.

"Ми провели хороший перший тайм, але занадто швидко пропустили після перерви. Якось потім намагалися вплинути на те, що відбувається на полі, опустилися нижче, але пропустили другий гол. Загалом, вважаю, гра була рівною.

Зінченко, який вийшов на заміну, змінив гру збірної України, це дійсно сильний футболіст.

Було б прикро сьогодні програти комусь іншому, але програти збірній України — це окей.

Так, ми всі зараз розчаровані, але треба розуміти, що ми грали проти сильної команди, і продовжувати працювати далі, " - сказав Гарейде

Збірна України здолала Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.

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