Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України відповів на запитання у флеш зоні після переможного матчу (2:1) своїх підопічних над Ісландією.

— Вітаємо з перемогою, ми на Євро, дякуємо вам за це. Ваші емоції?

— Ви бачили, дуже важко бути на лаві записних, я бачив, наскільки важко хлопцям, я вдячний їм, вони зробили дуже велике свято всіє країни. Я вважаю, що в такий час це дуже важливо. Казали про це перед грою, матч був дуже складний, перемога важлива. Я думаю, що зараз не всі розуміють, що ми зробили за такий короткий період.

— Друга гра валідольна, вольова — це вже традиція, що так лоскочете нерви уболівальникам?

— Ну не знаю, чи традиція. Ті команди, які потрапили у плей-оф, як на мене, високого рівня і взагалі навантаження на гравців у психологічному плані дуже велике. Я вважаю, що в матчі з Боснією ми взагалі не показали свого потенціалу. Сьогодні гравці були більш сконцентровані на результаті.

— Яка гра була складнішою? З Боснією чи Ісландією?

— Вони обидві складні, ці суперники дуже різні, тому ми грали по-різному. Я вдячний хлопцям, що ми не тягнули до останньої хвилини, але я ще раз повторюся, ця команда дуже складна.

— Ще перед грою ви та гравці говорили, що буде багато боротьби на полі. Чи були готові до такої гри суперника сьогодні?

— Ми розбираємо будь-якого суперника, не тільки того, хто грає у плей-оф. Я вважаю, так повинен робити будь-який професійний тренер. Тому ми готувалися до цієї гри.

— Перший гол Циганкова змотивував команду, наскільки вплинув на те, що перевернули гру на свій бік?

— Я впевнений, що цей гол допоміг команді, бо ми створювали моменти, розуміли, як викривати цю оборону. Але, як я казав, це дуже важко, коли майже вся команда стоїть позаду.

— Як вам підтримка вболівальників сьогодні? Допомогла?

— Так, я вдячний вболівальникам, що після пропущеного голу вони підтримували, вірили в перемогу.

— Бачили вже нашу групу на Євро? (жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбулося ще в грудні 2024 року. — ред.)

— Так

— Як вам?

— Нормально. Дайте спершу переварити це, а потім будемо думати про гру.