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Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним

Сьогодні 00:30 139 0
Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України відповів на запитання у флеш зоні після переможного матчу (2:1) своїх підопічних над Ісландією.

 Вітаємо з перемогою, ми на Євро, дякуємо вам за це. Ваші емоції?

 Ви бачили, дуже важко бути на лаві записних, я бачив, наскільки важко хлопцям, я вдячний їм, вони зробили дуже велике свято всіє країни. Я вважаю, що в такий час це дуже важливо. Казали про це перед грою, матч був дуже складний, перемога важлива. Я думаю, що зараз не всі розуміють, що ми зробили за такий короткий період. 

 Друга гра валідольна, вольова  це вже традиція, що так лоскочете нерви уболівальникам?

 Ну не знаю, чи традиція. Ті команди, які потрапили у плей-оф, як на мене, високого рівня і взагалі навантаження на гравців у психологічному плані дуже велике. Я вважаю, що в матчі з Боснією ми взагалі не показали свого потенціалу. Сьогодні гравці були більш сконцентровані на результаті. 

 Яка гра була складнішою? З Боснією чи Ісландією?

 Вони обидві складні, ці суперники дуже різні, тому ми грали по-різному. Я вдячний хлопцям, що ми не тягнули до останньої хвилини, але я ще раз повторюся, ця команда дуже складна. 

 Ще перед грою ви та гравці говорили, що буде багато боротьби на полі. Чи були готові до такої гри суперника сьогодні?

 Ми розбираємо будь-якого суперника, не тільки того, хто грає у плей-оф. Я вважаю, так повинен робити будь-який професійний тренер. Тому ми готувалися до цієї гри. 

 Перший гол Циганкова змотивував команду, наскільки вплинув на те, що перевернули гру на свій бік?

 Я впевнений, що цей гол допоміг команді, бо ми створювали моменти, розуміли, як викривати цю оборону. Але, як я казав, це дуже важко, коли майже вся команда стоїть позаду. 

 Як вам підтримка вболівальників сьогодні? Допомогла?

 Так, я вдячний вболівальникам, що після пропущеного голу вони підтримували, вірили в перемогу. 

  Бачили вже нашу групу на Євро? (жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбулося ще в грудні 2024 року.  ред.)

 Так

 Як вам?

 Нормально. Дайте спершу переварити це, а потім будемо думати про гру.

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