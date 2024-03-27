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Україна - Ісландія 2:1: огляд матчу плей-оф відбору Євро-2024

Сьогодні 00:49 67 0
Україна - Ісландія 2:1: огляд матчу плей-оф відбору Євро-2024
Фото: УЄФА
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Роман Яремчук, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.

Підопічні Сергія Реброва як переможці Шляху B стикових матчів відбору потрапили в групу Е до збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 липня, а завершиться 14 червня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, фінал
26 березня

Шлях В

Україна - Ісландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Гудмундссон А., 1:1 - 54 Циганков, 2:1 - 84 Мудрик

Збірна України: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Малиновський (Зінченко 64), Циганков (Таловєров 88), Судаков, Мудрик, Яремчук (Довбик 72).

Збірна Ісландії: Вальдімарссон, Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон (Оскарссон 64), Траустасон, Гаральдссон (Андерссон 87), Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Еллерссон 87), А. Гудмундссон, Гудьйонсен (Фіннссон 63).

Попередження: Судаков 21, Малиновський 42, Інгасон 57, Гудмундссон Й. 90, Зінченко 90+2.

Раніше збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи.

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