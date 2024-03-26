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22.03.2024 12:00 930

Визначився найкращий гравець матчу Україна - Ісландія

Вчора 23:54 726 0
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Ісландія
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Челсі, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Аналітичний портал Sofa Score визначив найкращого гравця матчу між збірною України та Ісландією у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу, який завершився з рахунком 2:1.

Найвищу оцінку за гру отримав півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який провів на полі 90 хвилин. 21-річний хавбек зробив дві результативні передачі, які принесли Україні путівку на чемпіонат Європи в Німеччині. Виступ Судакова оцінили в 8,2 бали.

Також, на думку Sofa Score, вдалий матч провели автори голів Віктор Циганков та Михайло Мудрик - обидва отримали 7,6 балів.

Чемпіон проводив для вас текстовий онлайн поєдинку.

Зазначимо, що підопічні Сергія Реброва як переможці Шляху B стикових матчів відбору потрапили в групу Е до збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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