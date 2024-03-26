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22.03.2024 12:00 930

Україна — Ісландія 2:1. Як це було

Вчора 23:35 37402 0
Україна — Ісландія 2:1. Як це було
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла збірну Ісландії у фінальному матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбувався на Міському стадіоні у Вроцлаві, Польща. Наш сайт провів текстовий онлайн зустрічі в цій новині.

Матч завершено! Збірна України здобуває вольову перемогу над Ісландією та виходить на Євро-2024!

90' Олександр Зінченко отримав жовту за затримку часу.

90' Ґудмунссон отримав жовту картку за фол на фланзі.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Також заміна від Сергія Реброва: Віктор Циганков пішов відпочивати, замість нього вийшов Таловєров.

86' Подвійна заміна в складі збірної Ісландії: замість Торстейнссона та Ґаральдссона на поле вийшли Еллертссон та Андерсон.

84' ГОООООООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Судаков класно скинув під удар Мудрику, який в один дотик пробив у дальній кут воріт.

82' Знову з дальньої дистанції пробиває гравець збірної Ісландії. Повз ворота пройшов м'яч.

81' Матвієнко виконував подачу зліва - невдало.

80' Циганков шукав Довбика в центрі штрафного майданчика, ісландці вибивають м'яч подалі від власних воріт.

79' Забарний обрізався біля власних воріт, Ґудмонссон пробивав з вбивчої позиції, але трохи повз ворота.

78' Після корнера з льоту пробивав Гаральдссон - вище воріт.

77' Небезпечно пробивав Торстейнссон, Лунін у класному стрибку переводить м'яч на кутовий.

75' Судаков дуже сильну передачу виконав на Довбика, Артем не встиг до м'яча.

74' Бражко класне закидання на Миколенка виконав, але Віталій не зміг пробити повз голкіпера.

72' Заміна в складі збірної України. Артем Довбик продовжить матч замість Романа Яремчука.

71' Циганков небезпечно прострілював, але Яремчука заблокував центрбек гостей.

70' Потужно пробивав Судаков, голкіпер перевів м'яч на кутовий.

69' Миколенко був перший на м'ячі перед штрафним майданчиком суперника в боротьбі з суперником. Небезпечний стандарт для збірної України.

68' Зінченко виконував подачу на Яремчука - знову вдало грають оборонці гостей.

67' Мудрик класно на фланзі пройшов, але його простріл перехопили захисники.

65' Яремчук небезпечно пробивав з гострого кута, м'яч влучив у сітку з зовнішнього боку воріт.

64' Також заміна від Сергія Реброва: Зінченко вийшов на поле замість Малиновського.

63' Подвійна заміна в складі збірної Ісландії: замість Торарінссона та Гудйонсена на поле вийшли Фіннссон та Оскарссон.

61' Контролюють ісландці м'яч, не поспішаючи розвивати атаку.

59' Циганков шукав Коноплю в штрафному майданчику, але оборонці перехоплюють м'яч.

57' Пішла подача зі стандарту, однак ніхто не зміг завдати цілеспрямованого удару.

56' Яремчук класно скинув собі на хід, Інґасон відверто збиває Романа і заробляє жовту картку.

55' Пішла подача в штрафний майданчик Луніна, відбиваються підопічні Реброва.

54' ГООООООООООООЛ! ВІКТОР ЦИГАНКОВ ЗРІВНЮЄ РАХУНОК! Вінгер збірної України отримав м'яч на фланзі, змістився у центр і пробив у дальній кут воріт.

52' Яремчук двічі послизнувся і не зміг зачепитися за м'яч під час контратаки.

51' Простріл Малиновського було заблоковано. Кутовий для збірної України.

50' Миколенко виконував простріл на Яремчука, Роман не зміг зачепитися за м'яч.

48' Циганков виконував подачу з кутового, ісландці відбиваються.

47' Головні тренери не робили замін у перерві.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Україна мінімально поступається після 45 хвилин гри.

45' Мудрик виконав подачу з корнера прямо в руки голкіперу.

45' Миколенко заробляє кутовий.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Закидання на Циганкова пішло, але Віктор не дістався до м'яча.

42' Малиновський отримав жовту картку за відмашку на фланзі.

41' Фіксує арбітр положення "поза грою". Гол скасовано!

40' Головний суддя очікує на рішення ВАР щодо можливого офсайду Циганкова.

39' ГОООООООООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок! Судаков виконав закидання на Циганкова, той у дотик скинув на Яремчука, який розстріляв порожні ворота.

38' Малиновський наважився на дальній удар, захисник блокує постріл Руслана.

37' Забарний головою пробивав після кутового, Вальдімарссон забирає м'яч у руки.

36' Судаков класно увірвався в карний майданчик і пробивав по воротах. Кіпер збірної Ісландії рятує свою команду.

35' У центрі поля підштовхнули Циганкова. Суддя зафіксував фол.

34' Мудрик класно обігрався з Циганковим у штрафному майданчику, але простріл Михайла перехопив голкіпер.

33' Знову закидання на Миколенка, але Віталій лише аут заробив біля воріт суперника.

32' Миколенко на фланзі не зміг зачепитися за м'яч. Удар від воріт для ісландців.

30' Ісландія виходить вперед! Ґудмундссон завдав потужний дальній удар точно в кут воріт.

29' Контролюють ісландці м'яч перед штрафним майданчиком збірної України.

27' Офсайд у Романа Яремчука зафіксував боковий арбітр.

26' Циганков п'ятою скидав на Яремчука, але Роман не пішов на цей м'яч.

24' Бражко невдалу діагональну передачу зробив, аут для збірної Ісландії.

23' Малиновський шукав розрізним пасом Циганкова, але ісландці перехоплюють м'яч.

22' Мудрик виконував закидання в штрафний майданчик, однак ніхто на нього не відгукнувся.

21' Гаральдсон збив Судакова, який втікав у контратаку. Жовта картка для півзахисника гостей.

20' З-за бокової знову закидали ісландці в карний майданчик. На цей раз Бражко гловою вибиває м'яч подалі.

18' Малиновський завдавав дальній удар. Дуже неточно.

17' Матвієнко закидання виконував у штрафний майданчик, але голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

16' Яремчук не порозумівся з Коноплею. Удар від воріт для Вальдімарссона.

15' Миколенко з класної позиції пробивав по воротах. Удар Віталія біля стійки пройшов.

14' Торарінсон завдавав дальній, обвідний удар - Лунін рятує збірну України.

12' Вдало діють підопічні Реброва в пресингу, змушують ісландців швидко вибивати м'яч вперед.

11' Матвієнко намагався запустити в забігання Малиновського, однак Микола влучив у півзахисника гостей.

10' Забарний виконував закидання на Яремчука, Ґретарссон перехоплює передачу.

8' По черзі команди контролюють ігровий снаряд без загострення.

6' Після вкидання з-за бокової м'яч опинився у штрафному майданчику збірної України, але захисники розрядили обстановку.

5' Виконувала Ісландія стандарт, але суддя зафіксував порушення правил.

4' Мудрик вдало зіграв у пресингу і повернув м'яч збірній України.

3' Судаков наважився на дальній удар - вище воріт.

2' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і віддавав передачу на Яремчука, але Роман невдало розвернувся з м'ячем і втратив шанс на удар.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Ісландії.

Лунає гімн збірної України!

Команди виходять на поле!

Підопічні Сергія Реброва провели передматчеву розминку:

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Малиновський, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Зубков, Ванат, Довбик

Ісландія: Вальдімарссон, Торарінсон, Ґретарссон, Інґасон, Паульссон, Траустасон, Гаральдсон, Торстейнссон, Йоганн Ґудмундссон, Альберт Ґудмундссон, Ґудйонсен

Запасні: Олафссон, Ґуннарссон, Сампстед, Германсон, Фінссон, Еллертссон, Андерсон, Йоуганнессон, Глінссон, Фіннбоґасон, Віллумсон, Оускарссон

Факти про матч

  • Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у групу E — до Бельгії, Словаччини та Румунії.
  • Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.
  • Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії.
  • З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон.

Плеєр із трансляцією MEGOGO

Детальніше про гру читайте в нашому анонсі.

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