Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Ісландії у фіналі кваліфікації Євро-2024 визначать переможця Шляху В.

Гра відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена", 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч — ТУТ.

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0:1, Альберт Ґудмундссон 30'

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Факти про матч