Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірні України та Ісландії у фіналі кваліфікації Євро-2024 визначать переможця Шляху В.
Гра відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена", 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч — ТУТ.
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0:1, Альберт Ґудмундссон 30'
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Факти про матч
- Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у групу E — до Бельгії, Словаччини та Румунії.
- Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.
- Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії.
- З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон.