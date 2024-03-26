Головне
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 13345
Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу
Сьогодні 22:24 984
Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи
Сьогодні 21:44 520
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 21:29 4809
Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України
Сьогодні 20:48 214
Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії
Сьогодні 20:30 1328
Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі
Сьогодні 20:28 229 1
Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:12 1280
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 219
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 571
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 875
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 865
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1022
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1045
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 929

Лідер Наполі зацікавив Челсі

Сьогодні 20:48 128 0
Лідер Наполі зацікавив Челсі
#Наполі, #Челсі, #Віктор Осімхен

Джерело - ilmattino.it.

Нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти до Челсі у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Il Mattino.

Італійський клуб визначився з ціною на нігерійця. Раніше повідомлялося, що гравець хотів би продовжити кар'єру в Англії. Італійці готові приймати пропозиції від інших клубів. Челсі влітку спробує домовитися про трансфер нападника. В нападника контракт з Наполі закінчується в червні 2026 року.

Також футболістом зацікавився Арсенал. Головною проблемою для "канонірів" є цінник Осімхена.

У нинішньому сезоні нападник зіграв за неаполітанців 24 матчі, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 10235 1
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4972
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 11544
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8664
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН 13347
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 4809
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25772
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36211 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51466
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20529 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64584 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24047 7