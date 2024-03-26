Нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти до Челсі у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Il Mattino.

Італійський клуб визначився з ціною на нігерійця. Раніше повідомлялося, що гравець хотів би продовжити кар'єру в Англії. Італійці готові приймати пропозиції від інших клубів. Челсі влітку спробує домовитися про трансфер нападника. В нападника контракт з Наполі закінчується в червні 2026 року.

Також футболістом зацікавився Арсенал. Головною проблемою для "канонірів" є цінник Осімхена.

У нинішньому сезоні нападник зіграв за неаполітанців 24 матчі, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.