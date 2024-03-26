Моурінью: Двічі отримував пропозиції від збірної Португалії

Джерело - Fabrizio Romano.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью міг очолити збірну Португалії з футболу.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.

Португалець отримував пропозиції від національної команди коли очолював мадридський Реал та італійську Рому.

"Перший раз — коли я був у Реалі. Але Флорентіно Перес (президент Реала - прим.) сказав мені, що це неможливо. Вдруге це було у Ромі, мене звільнили за кілька місяців. Проте, я не шкодую про це, тому що задоволений причиною", — сказав Жозе.

Останнім місцем роботи Моурінью була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024.

Раніше повідомлялося, що він може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів.