Моурінью: Двічі отримував пропозиції від збірної Португалії

Джерело - Fabrizio Romano.
Колишній тренер Роми Жозе Моурінью міг очолити збірну Португалії з футболу.
Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.
Португалець отримував пропозиції від національної команди коли очолював мадридський Реал та італійську Рому.
"Перший раз — коли я був у Реалі. Але Флорентіно Перес (президент Реала - прим.) сказав мені, що це неможливо. Вдруге це було у Ромі, мене звільнили за кілька місяців. Проте, я не шкодую про це, тому що задоволений причиною", — сказав Жозе.
Останнім місцем роботи Моурінью була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024.
Раніше повідомлялося, що він може очолити національну збірну Саудівської Аравії.
Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів.