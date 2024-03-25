Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України не обрав голкіпера на матч проти збірної Ісландії за путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це заявив на пресконференції заявив наставник українців Сергій Ребров.

"Наскільки коректно робити заміни голкіперів, коли на кону вихід на Євро? Не знаю, можна чи ні. Можуть бути травми або ще щось. Я задоволений, що всі наші голкіпери мають практику на високому рівні. Подивимося, гра завтра, ухвалюватимемо рішення", - заявив Ребров.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.