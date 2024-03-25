Головне
Ребров: Для мене велика честь працювати на Україну та для України
Сьогодні 19:48 284
Яремчук: Потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі
Сьогодні 20:05 162 1
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Сьогодні 19:15 209
Марусяк оновив рекорд України в загальному заліку Кубку світу зі стрибків із трампліна
Сьогодні 18:14 385
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:30 575
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії
Сьогодні 14:09 1773 1
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 510
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 306
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 274
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:36 271
Прямі трансляції

Ребров: Я задоволений, що всі наші голкіпери мають практику

Сьогодні 20:30 93 0
Ребров: Я задоволений, що всі наші голкіпери мають практику
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України не обрав голкіпера на матч проти збірної Ісландії за путівку на чемпіонат Європи 2024 року. 

Про це заявив на пресконференції заявив наставник українців Сергій Ребров.

"Наскільки коректно робити заміни голкіперів, коли на кону вихід на Євро? Не знаю, можна чи ні. Можуть бути травми або ще щось.

Я задоволений, що всі наші голкіпери мають практику на високому рівні. Подивимося, гра завтра, ухвалюватимемо рішення", - заявив Ребров.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти ІсландіїЗустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України 906 1
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 11954
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" 1325 1
Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України 1152
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 1773 1
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22398
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117704
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159366
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106834
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11468
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39590
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20495 1