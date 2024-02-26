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Баварія не може домовитися з Девісом про продовження контракту

Канадський гравець може змінити команду влітку
Сьогодні 17:58 139 0
Баварія не може домовитися з Девісом про продовження контракту
#Баварія, #Реал Мадрид, #Альфонсо Девіс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

Мюнхенці продовжують вести переговори з канадським латералем, однак сторони мають розбіжності в питаннях зарплати гравця.

У роздягальні Баварії вже довгий час обговорюється можливість відходу Девіса.

Головним претендентом на підписання канадця є мадридський Реал.

Раніше повідомлялося, що Барселона бажає перехопити Девіса у "вершкових".

Варто зазначити, що Баварія може підписати захисника Мілана Тео Ернандеса на заміну Девісу.

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