Канадський гравець може змінити команду влітку

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

Мюнхенці продовжують вести переговори з канадським латералем, однак сторони мають розбіжності в питаннях зарплати гравця.

У роздягальні Баварії вже довгий час обговорюється можливість відходу Девіса.

Головним претендентом на підписання канадця є мадридський Реал.

Es ist noch nichts entschieden bei #Davies, auch eine Verlängerung @FCBayern möglich. Aber die Vorstellungen beim Gehalt liegen auseinander. Die Tendenz geht zu @realmadrid und einem Verkauf im Sommer. Ein Abschied war schon länger Thema in der Bayern-Kabine. #rmalive #FCBayern — Maximilian Koch (@_kochmaximilian) February 26, 2024

Раніше повідомлялося, що Барселона бажає перехопити Девіса у "вершкових".

Варто зазначити, що Баварія може підписати захисника Мілана Тео Ернандеса на заміну Девісу.

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